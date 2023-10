Onze cartoon van de dag, gemaakt door Zaza

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

Zo'n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaDuizenden euro's om te zwijgen over #MeToo-schandaal: Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerksterANALYSE GOOTS.

Onze cartoon van de dag, gemaakt door ZazaElke dag brengt Gazet van Antwerpen een nieuwe cartoon van huiscartoonist Zaza. Bekijk hier de cartoon van de dag. Lire la suite ⮕

Elke poging om terreur uit te roeien lokt nog meer terreur uitHamas uitroeien? Het enige wat je daarmee bereikt, gesteld dat het lukt, is dat een nog extremere groep in de plaats komt, schrijft Carolien Roelants. Lire la suite ⮕

DE WEEK VAN JAN. Tussen Gaza en Alma LibreElke zaterdag blikt een stadsreporter terug op de gebeurtenissen van de voorbije week. Lire la suite ⮕

Vernieuwde bibliotheek heropent de deuren: “Ieder boek is door handen van onze medewerkers gegaan”De bibliotheek in de Oeverstraat in Temse heeft zondagochtend na een maand sluiting opnieuw de deuren geopend. De bib onderging een heuse metamorfose en kreeg onder meer nieuwe zit- en leeshoeken en twee zelfuitleenbalies. Lire la suite ⮕

Oekraïners bij Madonna in het Sportpaleis: ‘We laten de Russen onze jeugd niet afpakken’Leven, het mag meer zijn dan overleven. Olja, Aliona en Vladislav, drie vrienden uit Kiev, wilden Madonna zien, dus kwamen ze vorig weekend naar Antwerpen. ‘Als andere mensen zoiets mogen beleven, dan wij ook.’ Lire la suite ⮕

Netanyahu: ‘Dit is onze tweede onafhankelijkheidsoorlog’‘Dit wordt een lange en moeilijke oorlog. Maar we gaan winnen. Het is onze tweede onafhankelijkheidsoorlog.’ Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie waarin hij een nieuwe fase van de strijd tegen Hamas aankondigde. Lire la suite ⮕