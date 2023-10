Onze cartoon van de dag, gemaakt door Zaza

Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem beledigden”Is provincie Antwerpen binnenkort gemeente armer door fusieplannen van Zwijndrecht? “Dat was eerder al een historische vergissing”Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te...

Lire la suite:

gva »

Onze cartoon van de dag, gemaakt door ZazaElke dag brengt Gazet van Antwerpen een nieuwe cartoon van huiscartoonist Zaza. Bekijk hier de cartoon van de dag. Lire la suite ⮕

Mechelaar schrijft boek vol weetjes over dino’s in onze popcultuur: “Het is een ode aan onze liefde voor die bDinomanie, zo heet het eerste boek van de Mechelse radiojournalist Harald Scheerlinck (34). Een titel die de lading helemaal dekt, want het boek staat vol leuke weetjes en interessante info over dinosaurussen. “Hoewel ze al miljoenen jaren uitgestorven zijn, zie je ze nog overal opduiken. Je kan er niet naast kijken”, zegt Harald. Lire la suite ⮕

Basisschool Sint-Jan in Tisselt krijgt AED-toestel: “Ook onze schoolomgeving is nu HARTveilig”De Basisschool Sint-Jan Tisselt (Willebroek) heeft er een AED-toestel bij. Het toestel werd op 24 oktober aan de ingang van de school gevestigd en is 24 uur per dag toegankelijk voor iedereen. “Dankzij vzw HeartSaver is de schoolbuurt nu HARTveilig”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Alle indicatoren staan op (donker)rood: onze economie stevent af op een crisisHet ondernemersvertrouwen kreeg in oktober een stevige knauw. Vooral in de dienstensector weegt het pessimisme door. Maar ook alle andere alarmbellen staan stilaan op donkerrood. Het gaat niet goed met onze economie. Lire la suite ⮕

Negentien kinderen vormen allereerste kinderraad: “Samen leuke dingen bedenken voor onze gemeente”Negentien vertegenwoordigers van verschillende basisscholen in Sint-Gillis-Waas kwamen woensdag voor het eerst samen om de eerste kinderraad in de gemeente op te starten. “Het is van belang om de jeugd actief te betrekken in gemeentelijke besluitvorming”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). Lire la suite ⮕

Ronny Deila change son onze avec Meijer, Balanta et Nielsen titulaires face à LuganoL'entraîneur du Club Bruges, Ronny Deila, a procédé à quelques changements dans son équipe pour le match de Conference League (18h45) contre Lugano ce jeudi. Par rapport au match de championnat contre Courtrai (défaite 1-0), Bjorn Meijer est titularisé pour la première fois de la saison, envoyant Maxime de Cuyper sur le banc. Lire la suite ⮕