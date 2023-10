Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overleden

Kort nadat Louk verdwenen was, doken beelden op van de jonge vrouw die bewegingsloos in de laadruimte van een pick-uptruck lag die door Gaza-stad reed. Haar familie had haar op basis van enkele tatoeages kunnen identificeren. Louk werd dan ook een van de gezichten van de vele tientallen Israëliërs en buitenlanders die door Hamas ontvoerd werden.

Het lichaam van Louk is niet terecht. Wel werd een splinter van een schedel gevonden, die na vergelijkend DNA-onderzoek van haar blijkt te zijn. Haar moeder gaat er nu van uit dat haar dochter al sinds 7 oktober overleden is, en dat ze mogelijk gedood werd met een schot in het hoofd. Aanvankelijk dacht haar familie dat ze ernstig gewond was geraakt. Riccarda Louk voerde de afgelopen weken campagne voor de vrijlating van alle gijzelaars.

Het Israëlische leger zegt 239 families van ontvoerde personen op de hoogte te hebben gebracht van hun lot. Veertig anderen zijn sinds de aanval nog steeds vermist.

Conflit israélo-palestinien : Shani Louk, la festivalière allemande enlevée par le Hamas, est décédéeLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu’elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l’agence de presse allemande DPA. Lire la suite ⮕

