Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overleden

Kort nadat ze verdwenen was, doken beelden op van Louk die bewegingsloos in de laadruimte van een pick-uptruck lag die door Gaza-stad reed. Haar familie had haar op basis van enkele tattoos kunnen identificeren. Meteen werd Louk een van de gezichten van de vele tientallen Israëliërs en buitenlanders die door extremistische Palestijnen ontvoerd werden en naar de Gazastrook werden overgebracht.

Na iets meer dan drie weken blijkt de jonge vrouw dus overleden, zegt haar moeder Riccarda nu. Het Israëlische leger heeft haar dat in de nacht van zondag op maandag kunnen bevestigen. Het lichaam van Louk is niet terecht. Wel werd een splinter van een schedel gevonden die na vergelijkend DNA-onderzoek van haar blijkt te zijn. Haar moeder gaat er nu van uit dat haar dochter al sinds 7 oktober overleden is en dat ze mogelijk gedood werd met een schot in het hoofd. Aanvankelijk dacht haar familie dat ze ernstig gewond was geraakt. Ze voerde de afgelopen weken campagne voor de vrijlating van alle gijzelaars.

Het Israëlische leger zegt 239 families van ontvoerde personen op de hoogte te hebben gebracht van hun lot. Veertig anderen zijn sinds de aanval nog steeds vermist.

In een uitverkocht huis: Karel Geraerts heeft felbevochten eerste overwinning beet in thuisdebuut bij SchalkeDe kop is eraf voor Karel Geraerts bij zijn nieuwe club Schalke 04. Op de elfde speeldag van de 2. Bundesliga won de Duitse traditieclub zaterdagmiddag met 3-2 van Hannover. Het was de eerste opdracht in eigen huis voor Geraerts. Een uitverkocht stadion zag hoe zijn ploeg de strijd won. Lire la suite ⮕

Gynaecoloog verminkt zijn vrouw tijdens huwelijksreis in Dubai omdat ontmaagding niet luktOmdat normale seks maar niet lukte tijdens hun huwelijksreis en hij zijn kersverse echtgenote absoluut wilde ontmaagden, heeft een Duitse gynaecoloog een schaar gebruikt om het maagdenvlies door te knippen. Hij wordt nu aangeklaagd voor verminking. Lire la suite ⮕

Jules Hesters schuift op naar plaats vier in Champions League baanwielrennen na zege in loodzware afvallingskoJules Hesters heeft zaterdagavond tijdens de tweede manche van de Champions League baanwielrennen in het Duitse Berlijn de afvallingskoers gewonnen. Zo schuift hij op naar de vierde plek in de stand. Lire la suite ⮕

Mad(e) in Antwerpen: BP-building was de eerste hangende toren in EuropaDe BP-building op de Jan van Rijswijcklaan, die in 1963 voltooid werd, was de eerste ‘hangende’ toren in Europa. Het concept was al veertig jaar ervoor op papier gezet door de Duitse modernisten Heinz en Bodo Rasch, maar niemand had zich tot dan toe gewaagd aan de uitvoering. Lire la suite ⮕

Gynaecoloog verminkt zijn vrouw tijdens huwelijksreis in Dubai omdat ontmaagding niet luktOmdat normale seks maar niet lukte tijdens hun huwelijksreis en hij zijn kersverse echtgenote absoluut wilde ontmaagden, heeft een Duitse gynaecoloog een schaar gebruikt om het maagdenvlies door te knippen. Hij wordt nu aangeklaagd voor verminking. Lire la suite ⮕

Jonge koppels ontdekken meer dan trouwjurken, catering en floristen op Huwelijksbeurs in Antwerp ExpoWie binnenkort trouwt en helemaal niet weet waar te beginnen, kon dit weekend heel wat inspiratie opdoen op de Huwelijksbeurs in Antwerp Expo. Naast trouwjurken, catering en floristen was er nog veel te ontdekken. De meeste jonge koppels willen van hun trouwdag een magische dag maken. Lire la suite ⮕