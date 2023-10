Ongezien fel debat over fusie verdeelt Zwijndrechtenaars: “Ik ben voor de fusie, maar durf dat niet meer zegge

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Al Jazeera-journalist die zijn familie verloor in Israëlisch bombardement is dag later alweer live op antenne: “Mijn plicht om snel terug te keren”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Burgemeester Zwijndrecht: “Ik blijf vechten tot laatste snik tegen fusie”Burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver is “diep teleurgesteld en zeer boos” na de uitslag van de gemeenteraad donderdagavond. Daar werd beslist dat de gemeente kan fuseren met Beveren en Kruibeke. “Ik blijf vechten tot laatste snik tegen de fusie”, laat Van de Vyver vrijdag weten. Lire la suite ⮕

‘Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier’Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. ‘Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.’ Lire la suite ⮕

Verdeeld Zwijndrecht geeft groen licht voor fusieDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft de fusie met Beveren en Kruibeke goedgekeurd. Maar het stof is daarmee nog niet gaan liggen. Lire la suite ⮕

Fusie zet Zwijndrecht op zijn kop: ‘Dit is een Anschluss’Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. ‘Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕

Is provincie Antwerpen binnenkort gemeente armer door fusieplannen van Zwijndrecht? “Dat was eerder al een hisDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke goedgekeurd. Daardoor voegt Zwijndrecht zich bij twee Oost-Vlaamse gemeentes, wat zou kunnen betekenen dat Zwijndrecht binnenkort dus geen Antwerpse gemeente meer is. Lire la suite ⮕

Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en KruibekeDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond beslist dat de gemeente zich vanaf 2025 bij de nieuwe fusiegemeente met Beveren en Kruibeke zal voegen. Lire la suite ⮕