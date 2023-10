Onervaren, conservatief en cruciaal in 2020: wie is de conservatieve hardliner die nieuwe voorzitter Huis van

Verwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Trump steunt Mike Johnson als nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse oud-president Donald Trump schaart zich achter de kandidatuur van Mike Johnson als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Johnson zou een “fantastische” speaker zijn, meent de vastgoedmagnaat woensdag in New York. Daar staat hij terecht voor een fraudezaak. Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕

Republikeinen dragen Mike Johnson voor als vierde kandidaat Huis-voorzitterDe Republikeinen hebben dinsdagavond (lokale tijd) Mike Johnson, volksvertegenwoordiger voor de staat Louisiana, naar voren geschoven voor het voorzitterschap in het Huis van Afgevaardigden. Lire la suite ⮕

La taxe 2020 sur les résidences secondaires de Knokke-Heist déclarée illégaleLa cour d'appel de Gand a déclaré illégale la taxe de résidence secondaire imposée pour 2020 par la commune de Knokke-Heist. Plusieurs propriétaires s'étaient tourné vers la justice, laquelle leur a donné raison. Lire la suite ⮕

Conservatieve hardliner en Trump-bondgenoot wordt nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenNa drie weken van chaos wordt Mike Johnson de nieuwe Speaker of the House. De evangelische christen is onervaren en conservatief en hij speelde een cruciale rol bij pogingen om het verkiezingsresultaat van 2020 om te keren. Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein. Lire la suite ⮕