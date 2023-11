Une vidéo circulant depuis mardi soir sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes de dos chantant des propos antisémites dans une rame du métro parisien. Selon le commentaire de la vidéo, la scène se serait déroulée sur la ligne 3.« Nous ne laisserons rien passer.

Cette enquête est ouverte pour « apologie du terrorisme », « injure publique à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et « provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale ».

