Omnisports : Du triathlon au menu ce lundi soir sur Télésambre

Comme de coutume, lors de chaque dernier lundi du mois, dans le cadre du partenariat avec votre journal préféré, nous vous donnons rendez-vous sur Télésambre pour évoquer une discipline sportive. Cette fois, c’est le triathlon qui sera mis à l’honneur dans l’émission « Tous Terrains Le Club », animée par Etienne Gilain.

Un large volet sera consacré au sport aux trois disciplines en compagnie d’invités de choix puisqu’on aura notamment Vincent Minot, le président du club farciennois du Quali’3 Team, qui nous fera le plaisir de faire découvrir sa passion.

