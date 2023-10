Olympische droom op waakvlam voor Flames na nipte nederlaag in Engeland

De Red Flames konden niet stunten tegen Engeland. — © BELGAde Nations League na een 1–0-nederlaag in Engeland. Dinsdag in Leuven spelen de Belgische vrouwen hun laatste troefkaart uit in een vermetele poging de Olympische Spelen te halen.Wat met een knaller begon – een stuntzege van België tegen Nederland, de eerste in een kwalificatiewedstrijd sinds 1982 – valt allengs in zijn plooi in groep A1 van de Nations League.

Op bezoek in Schotland moesten de Belgische voetbalvrouwen in de slotfase een gelijkspel toestaan, waarop ze met vier op zes als leider naar Leicester reisden voor een duel met de Engelse ‘Lionesses’. De Flames speelden andermaal een erg volwassen partij, maar liepen tegen een 1–0-nederlaag aan. Vooral in de eerste helft was het klasseverschil met de vicewereldkampioen groot.

De eerste grote kans van de partij was voor de Belgen. Middenveldster Justine Vanhaevermaet – de grootste van het pak – kon koppen na een corner. De Engelse doelvrouw Mary Earps duwde haar ­poging tegen de paal. headtopics.com

Onmiddellijk nadien kwam Engeland op voorsprong, eveneens na een stilstaande fase. Kapitein Millie Bright kopte tegen de paal, de rebound viel voor Lauren Hemp die de 30.000 toeschouwers in een uitverkocht King Powerstadion van Leicester deed juichen.

De Red Flames probeerden te prikken op de counter en te dreigen via stilstaande fasen. Op slag van rust devieerde Tine De Caigny een hoekschop aan de eerste paal in het zijnet. Voor het overige heerste Engeland op het middenveld, het leek een kwestie van tijd voor de thuisploeg de score kon verdubbelen. headtopics.com

Met Sarah Wijnants als invalster kwamen de Flames beter voor de dag in de tweede helft. De Belgen konden de bal beter in de ploeg houden en Engeland liet de intensiteit zakken. Lucy Bronze dreigde met een kopbal en na een goeie aanval over links mikte aanvalster Alessia Russo over. Maar daarna dwong Wijnants Earps met een afstandsknal tot een redding. Engeland bleef de betere ploeg, maar België kon het evenwicht langzaam naar zich toe trekken.

Lire la suite:

destandaard »

Angleterre-Belgique : les Red Flames défient les championnes d’Europe (direct vidéo 20h45)Les Red Flames vont devoir relever un défi de taille pour leur troisième match dans le groupe 1 de Nations League A. Les... Lire la suite ⮕

Angleterre-Belgique : la compo des Red Flames face aux championnes d’Europe (direct vidéo 20h45)Les Red Flames vont devoir relever un défi de taille pour leur troisième match dans le groupe 1 de Nations League A. Les... Lire la suite ⮕

Belgique : 0-0, les Red Flames face aux championnes d’EuropeLes Red Flames vont devoir relever un défi de taille pour leur troisième match dans le groupe 1 de Nations League A. Les... Lire la suite ⮕

Belgique : 1-0, les Anglaises mènent toujours face aux Red FlamesLes Red Flames vont devoir relever un défi de taille pour leur troisième match dans le groupe 1 de Nations League A. Les... Lire la suite ⮕

Red Flames spelen knappe partij bij topfavoriet in hun Nations League-groep, maar verliezen en zakken naar plaDe Red Flames hebben hun derde match in groep 1 van de Nations League met 0-1 verloren bij Engeland, het topland in hun groep. De Belgische vrouwen speelden een zeer verdienstelijke partij, vooral toen ze na rust hoger durfden voetballen. Lire la suite ⮕

“Ik mis spelen in de Champions League wel”: Red Flame Janice Cayman spreekt voor het eerst over haar transferVoor Janice Cayman (35) is de wedstrijd met de Red Flames in en tegen Engeland vrijdagavond een thuiswedstrijd. De clash met de Europees en vicewereldkampioen vindt plaats in het stadion van Leicester, sinds deze zomer de nieuwe club van Cayman. Voor het eerst spreekt ze over haar transfer. Lire la suite ⮕