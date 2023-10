Olga Nazarenko, une enseignante russe de 48 ans, critiquait ouvertement Vladimir Poutine et sa politique :

Olga Nazarenko est décédée la semaine dernière, après deux semaines de lutte médicale pour la sauver. Les circonstances de ses blessures demeurent floues.« On m’a dit qu’Olga voulait accrocher une banderole à l’occasion de l’anniversaire de Poutine et qu’elle en serait tombée d’un arbre.

Je ne sais pas ce qui était inscrit sur la banderole, mais ce n’était certainement pas un message de ‘joyeux anniversaire’», a déclaré une proche au journal indépendant Novaya Gazeta Europe, relayé par nos confrères de HLN.D’après d’autres proches, les médecins estiment que ses blessures ont été provoquées par une violente agression et une chute d’une hauteur plus importante que celle d’un arbre.

