Offley Tawny : un porto classique et élégant

04-11-23 11:14:00 Nieuwsblad_be 1 min.

Offley Tawny est fabriqué à partir des meilleures variétés de raisins traditionnelles de la région du Douro. Sa couleur dorée séduisante et son délicieux arôme sont le résultat de près de trois cents ans d'expérience, ce qui en fait un porto classique, élégant et de qualité pour chaque bar. Pendant que vous lisez ceci, nos journalistes sont occupés à vous apporter les nouvelles les plus rapides, les histoires les plus émouvantes et les meilleures nouvelles régionales et sportives.