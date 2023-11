“Of ze niet voor mij willen spelen? Na de eerste helft kan je dat gevoel wel hebben”: was de blamage tegen Bev

02-11-23 09:42:00 Nieuwsblad_be

Het gaat van kwaad naar erger met Westerlo. De bekertrip naar Beveren diende zich aan als een uitstekende gelegenheid om de focus even te verleggen en vertrouwen te tanken met het oog op het cruciale tweeluik in de competitie tegen OHL en STVV. Draaide dat even anders uit.