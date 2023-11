Oekraïne meldt zwaarste Russische bombardementen van 2023: “118 nederzettingen in 10 regio’s aangevallen”

“In de afgelopen 24 heeft de vijand 118 nederzettingen in 10 regio’s gebombardeerd”, aldus Klymenko op sociale media. “Dat is het hoogste aantal steden en dorpen dat aangevallen is sinds de start van het jaar.” Bij een artilleriebombardement in Charkov viel één dodelijk slachtoffer, en ook in de regio Cherson kwam één persoon om het leven.

President Volodimir Zelenski bezorgd omdat interesse in oorlog in Oekraïne afneemt: “Het engste is dat de wereld het gewoon wordt” De Oekraïense overheid vreest dat Rusland opnieuw zijn aanvallen op de Oekraïense energiesector zal opdrijven, in de aanloop naar de koude winter.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com