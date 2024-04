Oekraïense vrouwen getuigen over seksueel geweld in door Rusland bezette gebieden

Oekraïense vrouwen, jong en oud, getuigen over seksueel geweld in gebieden die in Russische handen waren. Ze moesten zich naakt presenteren, oraal bevredigen en werden verkracht. Het gaat niet alleen om lust, maar ook om vernedering.

Oekraïne, Vrouwen, Seksueel Geweld, Russische Bezetting