Oekraïense gezinnen proberen van nooddorp Linkeroever een thuis te maken. Ze hebben het hier goed, maar willen nog steeds zo snel mogelijk terug naar Oekraïne. Op 1 november verandert er echter het een en ander: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op de huurmarkt.

DESTANDAARD: ‘We hebben het hier goed. Maar we willen nog steeds zo snel mogelijk terug naar Oekraïne’De oorlog in Oekraïne zit in een patstelling, gaf de stafchef van het Oekraïense leger toe. De impasse veroorzaakt ook stress bij de bewoners van het Oekraïense nooddorp op Linkeroever. ‘Onze verblijfsdocumenten vervallen in 2025.

KNACK: Aan de vooravond van een zware winter: ‘Het Westen is bang voor een Oekraïense overwinning’Ook de komende winter dreigt zwaar te worden voor Oekraïne. Dreigt het land door het opflakkerende conflict in Israël en Palestina in de steek te worden gelaten? ‘Oekraïne krijgt voldoende wapens om niet te verliezen, maar te weinig om te winnen.’

KNACK: Oekraïense opperbevelhebber Zaloezny: ‘We kunnen deze oorlog niet winnen met wapens van de vorige generatie’Vijf maanden na het begin van zijn tegenoffensief is het Oekraïense leger amper 17 kilometer opgerukt. Generaal Valery Zaloezny, de Oekraïense opperbevelhebber, zegt dat het slagveld hem doet denken aan dat van de Eerste Wereldoorlog. ‘Ook nu zijn we in een impasse geraakt door het technologische niveau dat we hebben bereikt', zegt hij.

DESTANDAARD: Patstelling in Oekraïne speelt Rusland in de kaartDe oorlog in Oekraïne zit in een patstelling. Dat geeft de stafchef van het Oekraïense leger, Valeri Zaloezjny, nu voor het eerst toe. Fout, zegt het Kremlin: van een impasse is geen sprake, Rusland zal de oorlog winnen.

DESTANDAARD: Speaker Johnson wil steun voor Israël scheiden van hulp aan OekraïneHet Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat akkoord met militaire steun voor Israël, maar wil Oekraïne laten wachten. De Senaat en president Biden vinden dat onaanvaardbaar. Het gesteggel in Washington kan gevolgen hebben op het Oekraïense slagveld.

NİEUWSBLAD_BE: “Westerse officials polsen bij Oekraïne naar mogelijke vredesgesprekken met Rusland”Amerikaanse en Europese officials hebben bij de Oekraïense overheid naar de mogelijkheid van vredesgesprekken met Rusland, en wat daarvoor de mogelijke voorwaarden zouden kunnen zijn. Dat meldt het Amerikaanse NBC, op gezag van bronnen bij de Amerikaanse overheid.

