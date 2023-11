Objets perdus : 3 Montois sur 10 sont prêts à rendre à un enfant une peluche égarée

Cet été, 110 ours en peluche ont été délibérément perdus dans 11 grandes villes belges, chacun dans un endroit différent, comme dans un café, une gare ou sur un banc de parc. Tous les ours portaient une étiquette avec le nom d’un enfant et un numéro de téléphone.

L’étude commanditée par www.MyNametags.be, le plus grand fabricant d’étiquettes nominatives en Belgique, a révélé que 56 % des ours restitués l’ont été dans les 24 heures suivant leur perte. Les objets perdus depuis plus de quatre jours n’avaient plus que 12 % de chances de retrouver leur propriétaire.67 % de femmesL’étude a révélé que les femmes étaient les plus susceptibles d’appeler pour retourner l’ours perdu.

Chaos au rassemblement de véhicules à Mons : « L’organisateur devra s’expliquer », réagit la VilleLe rassemblement d’Halloween prévu pour les véhicules sportifs au Grand Large, à Mons, a paralysé la circulation ce vendredi soir. Un homme y a perdu la vie. La Ville de Mons réagit, de même que Georges-Louis Bouchez, chef de groupe dans l’opposition. Lire la suite ⮕

25 installations lumineuses sur un parcours de 3 kilomètres pour le festival des lumières de MonsLa première édition du festival des lumières en Wallonie, qui se déroulera à Mons, aura pour fil conducteur le surréalisme et la poésie. Huit soirées, du 25 au 28 janvier et du 1er au 4 février 2024, seront consacrées à l’événement. Lire la suite ⮕

Voici les gardes médicales de Mons et du Borinage pour ce 1er novembreEn cas de nécessité, voici tous les services de garde pour ce 1er novembre. Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

250 personnes ont manifesté en soutien à la population palestinienne ce lundi à MonsUn rassemblement de solidarité avec la population palestinienne a eu lieu lundi sur la place Léopold de Mons. Environ 250 personnes ont répondu à l’appel du collectif associatif organisateur, selon un policier en civil de la zone de Mons-Quévy. Lire la suite ⮕

Football : Quatre équipes de Mons-Borinage en lice ce mercredi en coupe du Hainaut: le programmeJemappes, Flénu B, Mons B et Hensies disputent un tour d’alignement ce mercredi. (14h30) Lire la suite ⮕