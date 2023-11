Obbi Oulare wil Lierse voorbij zijn ex-club Antwerp loodsen: “Ik ben fit en mijn problemen naast het veld zijn

” Jawel: de geplaagde kampioen, die hij woensdag kan uitschakelen in de beker.

IN BEELD. Lichtfestival ‘Dragons and Unicorns’ in Zoo Planckendael: een magische betovering

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

INTERVIEW. Obbi Oulare: “Ik wil terug naar eerste klasse. Of naar Engeland, da’s echt een obsessie”Ooit verkocht Club Brugge hem voor 8 miljoen en werd hij vergeleken met Lukaku, nu speelt Obbi Oulare (27) in de kelder van tweede klasse. Maar het belangrijkste: hij kreeg privé zijn zaakjes op orde en is eindelijk weer blessurevrij. “Ik speelde tien matchen op een rij. Dat moet vijf jaar geleden zijn, van bij Antwerp. Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

Starturen Koppenbergcross aangepast in functie van bekermatch tussen Lierse en AntwerpMet de Koppenbergcross wordt de eerste van een rist klassiekers in het veld afgewerkt. Wie wint op de Bult van Melden mag al meteen van een geslaagde start van het seizoen spreken. Hieronder alles wat u moet weten van deze mythische wedstrijd. Lire la suite ⮕