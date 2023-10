NSB Booischot zoekt militair erfgoed: “Herinnering bewaren en doorgeven”

De Nationale Strijdersbond (NSB) van Booischot organiseert op zondag 29 oktober een zoektocht naar Belgisch militair erfgoed in de parochiezaal van Booischot (Heist-op-den-Berg). Geïnteresseerden …De geplande overname van Bistro Maginique in Heist-op-den-Berg is afgeketst. De opvolgers van zaakvoerder Jelle Trevels zouden de zaak tot Bergola herdopen, maar die plannen gaan toch niet door.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In de drie opleidingscentra van VDAB in Herentals waren donderdag opvallend jonge werkkrachten aan de slag. Tijdens de jaarlijkse doedag leerden laatstejaars de kneepjes van het technische vak.

De Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een …Een vrouw uit Heist-op-den-Berg riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro na feiten van intrafamiliaal geweld. De vrouw zou zowel haar zieke moeder als haar stiefvader … headtopics.com

Hoe ziet het lokale bestuur de toekomst van de historische Heistse reuzen? Dat vraagt gemeenteraadslid Jan Baestaens van oppositiepartij ETA+ zich af. “De bouwvallige geraamtes van Langeman en Sie … Heistse jongeren kunnen voortaan hun stem laten horen in een gloednieuwe jongerenpodcast op Spotify. De eerste aflevering staat online en gaat over het thema school.In Heist-op-den-Berg is het verboden om vuurwerk af te schieten. Dat verbod geldt voortaan ook voor geluidsarm vuurwerk tijdens nieuwjaarsvieringen.

Nieuwe kandidaat voor prins carnaval in Herenthout wil gele frak ruilen voor mantel en scepter: “Carnaval zonder prins, dat kan toch niet” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: “Met een gelijkspel schiet niemand iets op”Tandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken. headtopics.com

Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in BooischotDe Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk. Jachthoorngroep Waldo zorgt weer voor een streepje muziek.

- Laure Wayembercg, de Nouvelles, réussit son pari en Nationale 1: «Je me débrouille bien auLa Nouvelloise de 19 ans évolue au Matheco Namur où elle a débuté cette saison avec le statut de titulaire. Alors qu'elle est partagée entre N3 et N1, le choix d'opter pour l'équipe A lui porte chance.

Binnenkort is het Nationale Boomplantdag, dat is ieder jaar de tweede zaterdag van novemberWant de herfst is de beste periode om bomen te planten. Omdat de grond dan nat en relatief warm is van de zomer.

| Marie-Amandine Vandeghinste (Kain) signe un retour fracassant avec la couronne nationaleMarie-Amandine Vandeghinste a réalisé l'exploit de remporter le championnat de Belgique de voile dans la catégorie Moth Europe. La Kainoise n'avait pourtant plus fait de compétition depuis presque 20 ans.

Bilal El Khannouss verklaart keuze voor Marokko: "België heeft me alles gegeven, maar ik wou mijn grootoudersDe ster van Bilal El Khannouss schittert week na week harder. De 19-jarige middenvelder kreeg afgelopen zomer ook zijn eerste minuten voor de nationale ploeg. Neen, niet bij de Rode Duivels. De Marokkaanse nationale ploeg overtuigde het talent van Racing Genk en nam hem ook mee naar het WK in Qatar.

"Rusland executeert militairen die bevelen weigeren", zegt Witte HuisDe Verenigde Staten beschikken over informatie dat Rusland militairen executeert voor het niet opvolgen van orders. Dat heeft woordvoerder John Kirby van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad gezegd, die ook stelde dat Russische commandanten hele eenheden bedreigen.