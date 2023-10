November is boekenmaand, waar kun je naartoe?

Vandaag om 11:44Gisteren om 17:24Het spraakbericht is een verbale gijzelingDoorstaan sociale media de Gaza-test?Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Vandaag om 11:44Gisteren om 17:24Het spraakbericht is een verbale gijzelingDoorstaan sociale media de Gaza-test?Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Lire la suite:

destandaard »

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Binnenkort is het Nationale Boomplantdag, dat is ieder jaar de tweede zaterdag van novemberWant de herfst is de beste periode om bomen te planten. Omdat de grond dan nat en relatief warm is van de zomer. Lire la suite ⮕

Verzoeningsvergadering bij het spoor levert niets op: 48 urenstakingen in november en december gaan doorDe verzoeningsvergadering vrijdagochtend bij de NMBS heeft niets opgeleverd. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront na afloop. Er komen twee 48 urenstakingen in november en december. Lire la suite ⮕

Het ene ‘Westel’ is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. “We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen. Lire la suite ⮕

Het krioelt (weer) van het leven in de Schelde: wat zwemt er allemaal?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel. Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕