Nouvelle création d'Alain Platel

Peut-être la dernière création de la carrière de quarante ans d'Alain Platel, n'a pas convaincu dans l'ensemble, mais les magnifiques moments émotionnels font que vous devez absolument aller voir.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



destandaard / 🏆 13. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

“Zeik-zeiknat”: Alain Aerts loopt bijna 165 kilometer in etmaal in nachtvorst en hagelUltraloper Alain Aerts (60) uit Massenhoven heeft zilver gepakt op het Belgisch kampioenschap 24-uursloop in het Nederlandse Sittard. Hij liep 164,8 kilometer in 24 uur tijd, en dat in zeer slechte weersomstandigheden. In zijn leeftijdscategorie werd hij eerste.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Alain Jonet, président du Tordoir Galacticos Manage, revient sur le titre de son équipe :Ce vendredi, les Manageois sont allés nettement s’imposer au Makasi Bruxelles, valident du même cours leur titre et montée en N2. Le président fait le bilan et évoque le futur exercice, notamment en parlant de recrutement.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Alain Bloeykens selecteert de 10 beste Italiaanse supermarktwijnen voor bij pasta bologneseWie is er nu niet verlekkerd op spaghetti bolognese? Bij flink wat huisgezinnen staat het zelfs wekelijks op het menu. Daarom selecteerde onze wijnkenner tien wijnen die er perfect bij passen, Italiaanse uiteraard.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Districtsraadslid Alain Hoeckx start petitie Ja voor Luchthaven Deurne!: Voor groei & ontwikkeling: “Bijna 5.0Met nog een paar dagen op de klok om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning voor de Luchthaven van Deurne, heeft districtsraadslid Alain Hoeckx (N-VA) een petitie opgericht. Hij verzamelde bijna 5.000 handtekeningen van mensen die pro Luchthaven Deurne zijn.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo): “Nieuwe vergunning Brussels Airport schaadt de gezondheiVoor Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) is de nieuwe vergunning die zijn Vlaamse collega Zuhal Demir heeft afgeleverd voor Brussels Airport “een gemiste kans omdat die onvoldoende de gezondheid en het welzijn van de omwonenden garandeert”.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

« Molière, le spectacle musical » a fait trembler Forest National : une nouvelle date annoncée en 2025Ce 23 et 24 mars, les artistes de la troupe de la toute dernière création de Dove Attia, « Molière, le spectacle musical », ont mis le feu à Forest National lors de trois représentations couronnées de succès. Et pour fêter cela, la troupe a annoncé une nouvelle date : le 14 juin 2025.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »