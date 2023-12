Nouveautés pour l'année 2024 : report des congés en cas de maladie

Chaque nouvelle année apporte son lot de nouveautés, et cette année ne fait pas exception. Dès le 1er janvier 2024, plusieurs changements entrent en vigueur. Certains concernent le monde du travail, d’autres auront un impact sur votre portefeuille ou votre vie quotidienne. À partir du 1er janvier, les employés et les fonctionnaires pourront reporter des jours de congé en cas de maladie.

Cela veut dire que si vous êtes malade en vacances, vous allez pouvoir demander à récupérer ultérieurement ces jours de congé perdus. Il y a cependant des règles à respecter : Cette nouvelle mesure concerne les jours de congé légaux. Elle ne s’applique donc pas aux jours fériés ou aux jours extralégaux. Ensuite, il faut tout de suite prévenir votre employeur, comme quand vous êtes malades un jour de travail, et faire constater la maladie par un médecin pour qu’il vous délivre un certificat médical. Attention, lors de votre retour, il faut explicitement demander à votre employeur de reporter vos congés





