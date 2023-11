Nouveau drame au Nigeria : 20 personnes décèdent dans l’explosion d’une mine alors qu’elles revenaient des

Les attaques de militants en guerre depuis 14 ans se sont atténuées dans cette partie du pays et ceux-ci ne contrôlent plus de vastes pans du territoire mais ils continuent d’attaquer les zones rurales, des bases militaires et de tendre des embuscades aux convois.

Mardi soir, les habitants de ce village et des environs leur ont organisé des funérailles à Kayayya, dans le district de Geidam, selon ces sources.

Meer dan 70 vermisten na bootramp in NigeriaMeer dan 70 mensen zijn nog vermist nadat zaterdag in Nigeria een boot zonk die hoofdzakelijk lokale handelaars transporteerde op een rivier. Al 17 lichamen zijn geborgen. Dat melden de hulpdiensten maandag. Lire la suite ⮕

Zeventien doden bij jihadistische aanval in NigeriaBij een aanval door jihadisten gelinkt aan Islamitische Staat zijn in een dorp in het noordoosten van Nigeria 17 mensen omgekomen. Dat heeft een anti-jihadistische militie gezegd aan AFP. Lire la suite ⮕

Vingt nouvelles « bombes climatiques » exploitées depuis 2020À ce jour, 425 « bombes climatiques » – c’est-à-dire des gisements de gaz, charbon ou pétrole qui devraient causer chacun l’émission d’au moins un milliard de tonnes de CO2 – sont recensées dans le monde, en activité ou à l’état de projet. Lire la suite ⮕

Mené de vingt points, San Antonio surprend PhoenixMené de 20 points dans le troisième quart-temps, San Antonio s'est finalement imposé 114-115 sur le parquet de Phoenix mardi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Lire la suite ⮕

Un pas de plus vers un nouveau quartier à quelques kilomètres de Leers-NordL’annonce a été faite il y a quelques jours. On parle ainsi d’une mixité de constructions, des logements sociaux et privés, des commerces et des activités. Lire la suite ⮕

Un nouveau caviste à Jurbise, Le Dit Vin : Yves Joly ne vendra que des vins bioUn caviste, Le Dit Vin, ouvre ses portes à Erbisoeul. Si l’établissement est nouveau, le patron, Yves Joly, est expérimenté et bien connu dans la région… Particularité de son magasin jurbisien : tous les vins sont bio ! Lire la suite ⮕