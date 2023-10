NoTwitterDay : pourquoi un collectif français boycotte X (ex-Twitter) aujourd’hui ?

Ce 27 octobre marque le premier anniversaire de la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Un collectif lancé par Tristan Mendès France, Julien Pain et Rudy Reichstadt, spécialistes de la lutte contre la désinformation, appelle, dans une tribune au 'Monde', à ne pas utiliser pendant vingt-quatre heures la plate-forme rachetée par Elon Musk, afin d’en dénoncer les dérives.

'C’est une bonne chose, mais ce n’est évidemment pas suffisant. Il y a une temporalité de diffusion du harcèlement, de la désinformation, des propos toxiques qui va beaucoup plus vite que la mise en place de petits dispositifs de ce type. Donc aujourd’hui, on en est là, et c’est assez dramatique parce que X reste centrale dans la fabrication de l’actualité et dans la diffusion de l’information au niveau planétaire', poursuit Tristan Mendès France.

