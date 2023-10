En novembre dernier, « Ensemble », nouveau mouvement politique, pointait le bout de son nez à Lincent, à l’initiative du bourgmestre Yves Kinnard et des (libéraux) indépendants.

Cet été, le mayeur nous informait que plusieurs membres de formations politiques différentes (Les Engagés, LRPS…) avaient manifesté un intérêt à rejoindre ce mouvement pluraliste.

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

La taxe proportionnelle sur les déchets augmentera en 2024 à AwansLors du dernier conseil communal d’Awans, le montant relatif à l’enlèvement des déchets a été abordé par l’assemblée. Si la taxe forfaitaire reste inchangée, la taxe proportionnelle change. Lire la suite ⮕

Élections 2024: voici quand et où voterLes prochaines élections fédérales, régionales et européennes auront lieu le 9 juin 2024. Pour cela, les citoyens belges de plus de 18 ans sont invités à Lire la suite ⮕

Les travaux à l’école de Sommière commenceront en août 2024L’école fondamentale de Sommière, dans l’entité d’Onhaye, va bénéficier d’une rénovation conséquente. À commencer par l’arrière du bâtiment principal, dès août 2024. Lire la suite ⮕

Le chantier de réfection de l’autoroute E40 entre Lincent et Hélécine touche à sa finCe chantier sur l’E40 et la A3, qui s’étale entre Lincent (en province de Liège) et Hélécine (dans l’est du Brabant wallon), avait débuté le 8 août dernier. Moins de deux mois après son commencement, le chantier est terminé. Lire la suite ⮕

Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024Le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse se tiendra en 2024, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) samedi lors d'une conférence de presse à Jerez, en Espagne. Lire la suite ⮕