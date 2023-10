Noorse politie onderzoekt misbruik broers Ingebrigtsen door vader

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: “Ik hoop dat het vriest”

Bommetje in atletiekwereld: succesvolle broers geven eindelijk uitleg over breuk met dictatoriale vader/coach

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: “Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram. Lire la suite ⮕

Jakob Ingebrigtsen confirme sa venue à l'Euro de BruxellesJakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m à Tokyo en 2021 et double champion du monde du 5000 m à Eugene en 2022 et Budapest en 2023, disputera le 10 décembre prochain le championnat d'Europe de cross-country au Parc de Laeken. L'organisation a officialisé la participation du Norvégien mercredi sur Instagram. Lire la suite ⮕

