Nomineer je Kerstmaker en win zotte prijzen

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” headtopics.com

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Moeder krijgt straf met uitstel nadat ze premature baby laat sterven bij bevalling en lichaampje verbrandt: “Meer bezig met wissen van sporen dan met lot van baby”“Liefste ChatGPT, hoe vraag ik iemand op date?” Onze vrouw geeft haar liefdesleven uit handen aan AI én een matchmakerMusk doet plannen met X uit de doeken en wil strijd aanbinden met YouTube en Linkedin: “Decennium van innovatie in twaalf maanden”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben...

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Theater Tol brengt spannend spektakel op Grote Markt tijdens Kerst in LierVoor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor. Heel wat klassiekers komen terug, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het spektakel dat Theater Tol op de Grote Markt zal brengen.

Binnenkort is het Nationale Boomplantdag, dat is ieder jaar de tweede zaterdag van novemberWant de herfst is de beste periode om bomen te planten. Omdat de grond dan nat en relatief warm is van de zomer.

Optimisme kun je (een beetje) lerenEr schuilt een optimist in ieder van ons, want optimisme is een cruciale factor in ons overlevingsinstinct. 'Een positieve of negatieve levenshouding is in je kinderjaren aangeleerd, maar door bij je redenering stil te staan, kun je die bijstellen.'

Het ene 'Westel' is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. "We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen.

Lintse Videoclub zet boek over 150 jaar gemeente in beeld voor Nacht van de GeschiedenisHet Davidsfonds afdeling Lint doet ieder jaar gezwind mee aan de Nacht van de Geschiedenis. Deze keer werkt de vereniging samen met de Lintse Videoclub.

Nieuwe borden tonen waar laadpalen staan langs de snelwegNu we meer en meer elektrisch rijden en er stilaan overal publieke laadpalen opduiken, komen er nieuwe verkeersborden langs Vlaamse snelwegen die je naar die laadpunten leiden.