Nog nooit ‘Samson & Gert’ gezien en springen over William Boeva: dit was ‘De slimste mens’

Maureen Vanherberghen noemde veel trefwoorden bij het filmpje van Lotte Kopecky en haar zege in de Ronde van Vlaanderen, maar niet de juiste. Fien Germijns wist met aankomstplaats ‘Oudenaarde’ nog de vijftig punten binnen te halen, die haar de winnaar van de avond maakten.Maureen Vanherberghen kon in luttele seconden vier van de vijf olieproducerende landen aanvullen, wat Average Rob op 5 seconden bracht. Om haar naar huis te spelen moest hij vijf juiste antwoorden geven.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

CROKY CUP. Meteen vier eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassen Tissoudali en Kums loodsen AA Gent voorbij gretig Patro, maar Buffalo’s brengen zichzelf na rust in nestenBuitenlandTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: “Het is verschrikkelijk. headtopics.com

‘Met de huidige uitstootniveaus raakt ons koolstofbudget binnen zes jaar op’Als de mensheid nog minstens 50 procent kans wil hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, kunnen we nog maar 250 gigaton CO₂ Lire la suite ⮕

Anderlecht rekent nog eens op Raman, puzzelwerk voor Steven Defour: ontdek hier de verwachte opstellingen vanNu ook de eersteklassers hun opwachting maken in de Croky Cup, wordt de beker weer een stuk interessanter. De 1/16e finales beloven ook dit jaar weer voor spektakel te zorgen. Benieuwd naar hoe jouw favoriete club zal aantreden in de Croky Cup? Ontdek hieronder de verwachte opstellingen. Lire la suite ⮕

Man op de vlucht voor gevangenis onderschept: “Nog vijftien maanden celstraf openstaan”De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend vijf personen bestuurlijk gearresteerd die illegaal in het land verbleven. Ook een man die geseind stond werd naar de gevangenis gebracht. Lire la suite ⮕

Dieven stelen auto waarvan de sleutels nog op het contact zittenOp de Steenweg op Blaasveld in Heffen (Mechelen) werd een auto gestolen. Lire la suite ⮕

Oekraïne telt vandaag liefst 300.000 gesneuvelde Russische soldaten, en dan moet “de vleesmolen” nog komenVolgens het Oekraïense leger zijn sinds de start van de invasie op 24 februari 2022 liefst 300.000 Russische militairen gesneuveld. Dat is opvallend meer dan de 15.000 soldaten die Rusland verloren heeft in bijna tien jaar oorlog in Afghanistan. En dan moet de vleesmolen van Avdiivka nog komen. Toch moeten we die 300.000 met een korrel zout nemen. Lire la suite ⮕

Oekraïne telt al liefst 300.000 gesneuvelde Russische soldaten, en dan moet “de vleesmolen” nog komenVolgens het Oekraïense leger zijn sinds de start van de invasie op 24 februari 2022 liefst 300.000 Russische militairen gesneuveld. Dat is opvallend meer dan de 15.000 soldaten die Rusland verloren heeft in bijna tien jaar oorlog in Afghanistan. En dan moet de vleesmolen van Avdiivka nog komen. Toch moeten we die 300.000 met een korrel zout nemen. Lire la suite ⮕