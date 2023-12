Noël à Bethléem : la guerre à Gaza ternit les célébrations

Pas de sapin gigantesque, pas de crèche flamboyante, peu de joie. Un voile de tristesse enveloppe dimanche Bethléem, qui se pare habituellement de ses habits de fête à l’occasion de Noël, terni cette année par la guerre dans la bande de Gaza. Peu de fidèles et de touristes sont attendus au cours de la journée et à la messe de minuit dans la ville palestinienne en Cisjordanie occupée, qui selon la tradition chrétienne, a vu naître Jésus-Christ.

Les touristes ont fui la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Les chrétiens palestiniens n'ont, eux, pas le cœur aux célébrations, largement annulées par la municipalité, ne pouvant faire fi du sort de leurs concitoyens, assiégés et bombardés à Gaza. 'Ils sont nombreux à mourir pour cette terre, c'est très difficile de célébrer quelque chose alors que notre peuple se meurt', estime Nicole Najjar, étudiante de 18 ans, sur la place de la Mangeoire déserté





