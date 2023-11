Noa Lee komt gracieus uit de schaduw

Pianiste Nina Kortekaas werkte tot dusver in de schaduw mee met onder meer Eefje De Visser, Admiral Freebee, An Pierlé en Portland, maar pakt nu uit met een debuutalbum dat dromerig, maar ook heel gedreven, zijn plaats zoekt. Onder haar groepsnaam Noa Lee verscheen eerder een ep, en nu dus: een volwassen en goed afgewerkte collectie songs met een eigen barokke klank.

Dikwijls worden stem en gitaren omringd door een etherische ‘wall of sound’, van synths en elektrische gitaar, die de dubbele functie vervult van verbinding en vervreemding. Dat is ook zo’n beetje het levensgevoel dat deze plaat uitdrukt, dat van ‘Je hebt het gevoel dat Kortekaas met de overdosis van opstijgende, energieke klank in de muziek – soms ietwat naar Ozark Henry neigend – wil laten voelen hoezeer ze naar openheid snakt, in communicatie en in de wereld. Een sterk debuut.

«Halloween»: Jamie Lee Curtis déteste avoir peurCe mardi soir, France 2 propose le film d’horreur de David Gordon sorti en 2018. Lire la suite ⮕

L’armée israélienne affirme avoir frappé 11.000 cibles à Gaza depuis le début de la guerreL’armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 11.000 cibles dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas depuis le territoire le 7 octobre. Lire la suite ⮕

La Louvière contre l'ogre anderlechtois: début de match compliqué pour les deux équipesC'est l'une des belles affiches de cette Croky Cup. La Louvière reçoit ce mardi soir Anderlecht dans le cadre des 1/16e de finale de cette compétition, dans une rencontre que les Louviérois veulent absolument remporter pour confirmer leurs ambitions. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : 31 journalistes tués depuis le début du conflitAu moins 31 journalistes ont été tués depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, parmi lesquels 26... Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : 31 journalistes tués depuis le début du conflitAu moins 31 journalistes ont été tués depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, parmi lesquels 26... Lire la suite ⮕

L'Ukraine dénonce la plus vaste attaque russe depuis le début de l'annéeL'Ukraine a annoncé mercredi que la Russie avait bombardé plus de cent localités durant les dernières 24 heures, le plus grand nombre lors d'une seule attaque depuis le début de l'année. Lire la suite ⮕