Nina Derwael réagit après le départ de ses coaches : 'J’attends avec impatience le prochain chapitre'

Nina Derwael a eu besoin de quelques jours pour digérer la nouvelle du départ de ses coaches. Pratiquement une semaine après l’annonce de la fin de la collaboration entre la GymFed, Marjorie Heuls et Yves Kieffer, la championne olympique a réagi pour la première fois via son compte Instagram. Derwael a posté une story où elle remercie ses mentors.

'Merci pour tout, je vous aime', écrit-elle pour accompagner une photo du trio lors du titre olympique décroché à Tokyo aux barres parallèles. 'Un grand costume à enfiler, mais j’attends avec impatience le prochain chapitre', complète-t-elle. La page est tournée. Il est temps de se concentrer sur l’avenir. Les JO ? Bien sûr mais avant de penser à défendre son titre, Nina devra se qualifier pour Paris.

