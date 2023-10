Nina Derwael reageert voor het eerst op ontslag van coaches: “Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk”

Op maandag 23 oktober barstte de bom in de Vlaamse gymnastiekwereld. Gymnastiekfederatie Vlaanderen zette de samenwerking met de Franse hoofdcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer met onmiddellijke ingang stop. Gymfed nam de beslissing na een evaluatie van het tegenvallende WK in Antwerpen, waar de Belgische turnmeisjes naast een teamticket voor Parijs grepen en ook individueel geen potten konden breken.

De twee topcoaches die Nina Derwael naar haar olympisch goud en wereldtitels hadden geleid stonden plots op straat, negen maanden voor het einde van hun contract en de Spelen van Parijs. Derwael zelf werd niet verwittigd en lastte prompt een persconferentie die een dag later gepland stond af. Sindsdien bleef het muisstil vanuit Derwael en dat voedde de speculaties dat ze misschien zou stoppen, of dat ze zich zou afscheuren van Gymfed om elders te blijven trainen met Heuls-Kieffer.

Zes dagen later reageert ze voor het eerst kort via Instagram. Bedankt voor alles. Love you.” Vervolgens kijkt ze al uit naar de opvolgers van Heuls en Kieffer: “Big shoes to fill”, zegt ze. Vrij vertaald: het wordt niet makkelijk om in deze voetsporen te treden. “Maar ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk”, zegt ze. headtopics.com

Daarmee laat Derwael duidelijk weten dat ze niet individueel verder zal gaan met Heuls en Kieffer, los van het topsportcentrum in Gent, en lijkt ze aan te geven strijdvaardig te zijn sportief terug te vechten na haar zware schouderblessure. De Olympische Spelen van Parijs volgend jaar halen blijft alvast aartsmoeilijk, dat had het ook onder de vleugels van Marjorie Heuls en Yves Kieffer geweest.

Wie de nieuwe coach van Gymfed wordt, is niet bekend. Maar de druk op Gymfed is hoog om snel met een oplossing te komen. Minister Ben Weyts dringt daarop aan, maar bovenal komt de hoogdringendheid van de gymnastes die zich nog willen plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Het is niet duidelijk of er al een beslissing genomen is, en of die al is doorgesproken met Derwael. headtopics.com

