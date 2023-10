Nina Derwael legt zich neer bij scheiding met coaches: ‘Bedankt, op naar het volgende hoofdstuk’

Voormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd …In de topper van speeldag twaalf tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het …Amsterdams drama: Ajax allerlaatste in Eredivisie na pandoering in EindhovenAnderlecht speelt Leuven naar huis en wordt tweedeClub Brugge knokt zich op wilskracht voorbij Antwerp, Union pakt zesde zege op rijMikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet realistisch’Club kan nog...

Voormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd …In de topper van speeldag twaalf tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het …Amsterdams drama: Ajax allerlaatste in Eredivisie na pandoering in EindhovenAnderlecht speelt Leuven naar huis en wordt tweedeClub Brugge knokt zich op wilskracht voorbij Antwerp, Union pakt zesde zege op rijMikt Remco Evenepoel in 2024 op Giro én Tour? ‘Niet verstandig en niet realistisch’Club kan nog eens winnen, Gent sloopt IJslanders, Genk deelt de puntenNieuwsBas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdEen weekend van liberale zelfkastijding: ‘Op deze manier gaat alles ten onder’Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Nu het einde van Nina Derwaels carrière wenkt, kijkt de Gymfederatie verder dan ParijsNina Derwael heeft altijd haar lot aan Marjorie Heuls en Yves Kieffer verbonden. In 2021 creëerde ze nog een vangnet voor het Franse duo, maar met het einde van haar carrière in zicht lijkt dat te zijn weggevallen. Lire la suite ⮕

Nina Derwael reageert voor het eerst op ontslag van coaches: “Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk”Nina Derwael heeft zondag op haar sociale media voor het eerst gereageerd op het ontslag van haar coaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls. “Dankjewel voor alles. Ik hou van jullie”, sprak de olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers haar steun uit voor het Franse trainersduo. Lire la suite ⮕

VIDEO. FC Barcelona eert Johan Cruijff exact 50 jaar na debuut met prachtig filmpje: ”Bedankt voor alles wat dHet is dag op dag 50 jaar geleden - op 28 oktober 1973 tegen Granada - dat Johan Cruijff debuteerde in het shirt van FC Barcelona. Wat daarna kwam is geschiedenis. Reden genoeg voor de Catalaanse grootmacht om hun legendarische nummer 14 middels een video in het zonnetje te zetten. Lire la suite ⮕

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

Les méthodes étranges et fructueuses du coach Stijn StijnenVisite chez Stijn Stijnen, l’ancien gardien des Diables devenu coach à succès à Maasmechelen grâce à une recette «militaire». Lire la suite ⮕

Football: les méthodes étranges et fructueuses du coach Stijn StijnenVisite chez Stijn Stijnen, l’ancien gardien des Diables devenu coach à succès à Maasmechelen grâce à une recette «militaire». Lire la suite ⮕