Nikoforov se prépare pour les championnats d'Europe

'Je me sens bien', a expliqué Nikoforov. 'Ces championnats d'Europe restent une étape dans ma préparation pour la suite et la qualification pour les Jeux Olympiques, mais l'objectif de remporter encore une fois la médaille d'or. Je me suis blessé à la clavicule lors des Masters et j'ai été en revalidation. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis, un judoka sans blessure, ce n'est pas un judoka.

Je n'ai en tout cas rien fait qui devrait m'handicaper durant ma journée de compétition'. Ce championnat d'Europe sera sa première compétition depuis sa défaite en quart de finale au Masters en Hongrie, début août, contre le Géorgien Ilia Sulamanidze, numéro 1 mondial.. Sa motivation n'en sera plus que grande. 'Je fais un peu moins de compétitions, mais on essaie que je sois performant à chaque fois. Je n'ai pas décroché beaucoup de médailles, mais j'ai souvent fait cinquième, ce qui n'est pas rien non plus. Et au niveau du ranking, je suis bien placé pour les JO. Je ne crains pas de manquer de rythme, car j'en ai suffisamment lors des entraînements. Je suis le plus vieux de l'équipe, mais dans ma tête, je reste quelqu'un de jeune. Le fait d'être sorti sur blessure lors de ma dernière compétition, c'est une motivation. J'ai toujours le feu, ce qui est le plus important'

