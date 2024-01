Nikki Haley zet campagne voort na verlies in New Hampshire

In de primary in de staat New Hampshire wonnen Donald Trump aan Republikeinse kant en Joe Biden bij de Democraten. Nikki Haley, die in de tellingen ongeveer op 43,6 procent van de stemmen uitkwam tegen 54,4 procent voor Trump, zet haar campagne verder: ‘Het is verre van voorbij’. Donald Trump toonde zich een zurige winnaar: ‘Wie is de bedrieger die de overwinning opeist?’ New Hampshire werd beschouwd als de laatste goede kans voor Nikki Haley om de Trumpnominatie te verstoren.

Ze had haar eerdere voorspelling – winst – bijgesteld naar een ‘goed resultaat’. Ze definieerde dat goede resultaat dinsdag als ‘beter doen dan in Iowa’. In Iowa haalde ze 19 procent van de stemmen. New Hampshire was een staat die haar beter had moeten liggen. Het kiespubliek in de voorverkiezing is er gemiddeld gematigder, veel minder religieus en onafhankelijken mogen meestemmen in de primary – het is, wat bevolking betreft, de ideale staat voor iemand die een partijkopstuk wil doen wankele





Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

Voorverkiezingen in New Hampshire: Trump, Haley en Biden in de schijnwerpersAlle ogen in de VS zijn gericht op New Hampshire, de staat waar dinsdag de eerste échte voorverkiezing voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op het programma staat. Dit is alles wat je erover moet weten.

Amerikaanse presidentsverkiezingen: Nikki Haley zal niet deelnemen aan debatten zonder Trump en BidenNikki Haley, de Republikeinse presidentskandidate die als derde eindigde bij de voorverkiezingen in Iowa, geeft aan dat ze niet meer zal deelnemen aan debatten waar Donald Trump en Joe Biden afwezig zijn.

Voorverkiezingen in New Hampshire: Trump op weg naar nominatieVandaag stemt de staat New Hampshire in de voorverkiezingen voor het presidentschap. Als de peilingen bevestigd worden, haalt Donald Trump een meerderheid van de stemmen binnen en verslaat hij zijn enige resterende Republikeinse tegenstander, Nikki Haley. Als hij met forse voorsprong wint, heeft ook Haley niet langer een pad naar de overwinning en wordt Trump feitelijk de genomineerde.

Iowa en New Hampshire: de eerste staten die voorverkiezingen organiserenAl ruim 50 jaar spelen Iowa en New Hampshire vér boven hun gewicht, omdat het de eerste staten zijn die voorverkiezingen organiseren. Joe Biden heeft hen die primeur afgenomen. Dat valt niet overal in goede aarde. “We rouwen in stilte.”

Donald Trump wint de eerste voorverkiezing in IowaMet meer dan de helft van de stemmen wint Donald Trump de eerste voorverkiezing in Iowa. Ron DeSantis en Nikki Haley proberen er toch nog de moed in te houden.

