Nijlen sleept gelijkspel uit de brand in de uitwedstrijd tegen Berg en Dal

Christophe Pieyns en Yentl Van De Velde bezorgen FC Lebbeke zege op Rupel BoomNijlen had een moeilijke start in de wedstrijd tegen Berg en Dal. Berg en Dal stond bij rust met 3-2 voor, maar Nijlen kwam in de tweede helft terug en maakte de gelijkmaker. De wedstrijd eindigde …Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen …VOETBAL KORT ANTWERPEN.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Het Meerhoutse gemeentebestuur heeft een schenking van 33.000 euro ontvangen van de firma Wilms voor de restauratie van de Prinskensmolen.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseNa de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Kristine Wuyts (34) zwaaide zaterdag de deuren open van haar hondentrimsalon in Meerhout. Met Chienvenue volgt de van oorsprong Geelse haar passie. headtopics.com

Vriend Zoë Snoeks gaat in beroep tegen beslissing raadkamer: “Hij zegt formeel dat hij haar niet heeft geduwd” Joeri J., de vriend van de overleden Zoë Snoeks uit Meerhout, blijft zeker nog een week in de cel. De raadkamer in Turnhout bevestigde vrijdag zijn aanhouding, maar tegen die beslissing ging J. in …Met negen zijn ze, de Limburgers bij de Meerhoutse voetbalclub Berg en Dal. Samen met T1 Aziz Moutawakil namen zij de perfecte start in de nationale reeksen, met nu al zeven zeges op rij.

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate headtopics.com

Basisschool De Zandloper in Nijlen wipt eerste tegels voor nieuwe groene speelplaatsDe Vrije Basisschool De Zandloper in Nijlen heeft groen licht gekregen om meer dan 150 vierkante meter speelplaats te vergroenen. De ontharding kadert in het project ‘Groene Oases’ van provincie Antwerpen. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Politie voert huiszoekingen uit bij verdacht duo: “65 gram cannabis aangetroffen en materiaal om te dealen”Een politiepatrouille heeft in Nijlen een verdacht voertuig aan de kant gezet. Beide inzittenden hadden drugs op zak, waarna huiszoekingen volgden. Nadien werd een van hen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Lire la suite ⮕

Steeds meer Vlamingen kiezen voor een open relatie, al is dat niet evident: “Helaas, er komt veel meer bij kijGoogle weet het, aan de unief merkt de professor het bij z’n studenten, en zelfs bij Vlaamse notarissen belandt de kwestie al op tafel. De open relatie zet z’n opmars in de samenleving breder dan ooit voort. “Het is een wandeling over een berg­keten, veeleer dan een wandeling in het park. Lire la suite ⮕

Lintse ploeg AR Nickske FC voetbalt tegen BV’s tijdens benefiet: “Voor Loïc en zijn strijd tegen leukemie”Zaalvoetbalploeg AR Nickske FC uit Lint mag woensdag de schoenen aantrekken voor een wedstrijd tegen een team BV’s. “Een kind hoort niet tegen kanker te vechten”, zegt Sören Steegmans van de Lintse club. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht bekijkt juridische stappen tegen fusieBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht zegt dat het bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn tegen “de ondemocratische en slecht gemotiveerde beslissing tot fusie”. Lire la suite ⮕