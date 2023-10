Nieuwe voorzitter van Jong VLD haalt uit naar eigen partij en overweegt naamsverandering: “Te veel liberale pr

“Na twintig jaar regeringsdeelname heeft Open VLD te veel liberale principes verloochend. De jonge liberalen zijn echter niet verantwoordelijk voor dit verleden.”Tyvaert nam afgelopen zomer al tijdelijk over van voormalig Jong VLD-voorzitter Philippe Nys. Die legde zijn mandaat in juni zelf neer na een “vertrouwensbreuk met een lid van het kernbestuur”. Nu werd Tyvaert door alle Jong VLD-leden verkozen.

“Toen zij verdwenen, werd het ieder voor zich”: hoe het kaartenhuis van Open VLD na bijna 25 jaar in elkaar stortte De nieuwe jongerenvoorzitter haalt meteen scherp uit naar de partijtop van Open VLD, die de afgelopen maanden en weken bakken kritiek kreeg vanwege de vervanging van voorzitter Egbert Lachaert door Tom Ongena en de aanstelling van Paul Van Tigchelt als nieuwe minister van Justitie. De liberalen zakken in de peilingen weg naar ongeveer 8 procent.

HET PUNT VAN VAN IMPE. “De uithaal van Rutten is in wezen problematisch. Een parlementair mandaat is geen troostprijs, of zou het toch niet mogen zijn” “Na twintig jaar regeringsdeelname heeft Open VLD te veel liberale principes verloochend”, vindt Tyvaert. “Er is een gebrek aan geloofwaardigheid”. Omdat de jonge liberalen “niet verantwoordelijk zijn voor dit verleden” willen ze in de aanloop naar de verkiezingen van juni volgend jaar “vooroplopen bij het verdedigen van liberale standpunten als vrijheid, verdraagzaamheid, lagere fiscaliteit en een kleinere, minder spilzieke en bemoeizuchtige overheid”. headtopics.com

