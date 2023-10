Nieuwe voorzitter van Jong Vld haalt uit naar eigen partij en overweegt naamsverandering: “Te veel liberale pr

incipes verloochend”Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”09:42Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

Nieuwe en duurzame theewinkel opent de deuren in Nieuwe GaanderijIn de Nieuwe Gaanderij aan de Huidevettersstraat is een nieuwe theewinkel Madame Coucou geopend. Liefhebbers kunnen er zo’n 36 soorten thee proeven en kopen. De containers waar de verse thee in wordt bewaard, kan je opnieuw in de winkel laten vullen. Lire la suite ⮕

Vroedvrouwbezoek dreigt duurder te worden: “We worden al jaren te weinig betaald”De beroepsvereniging voor vroedvrouwen zijn een aanzienlijke budgetverhoging misgelopen. Dat zorgt ervoor dat veel vroedvrouwen zich deconventioneren om zo meer te kunnen verdienen. Een consultatie bij een vroedvrouw zou daardoor makkelijk 20 euro duurder kunnen worden. Lire la suite ⮕

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Wandelvoetbalclub OldStars zoekt nieuwe leden: “Pure ontspanning, maar toch goed voor lichaam en geest”Wandelvoetbal is een relatief onbekende sport in de Kempen, maar daar wil Witgoor Sport verandering in brengen. Een tiental vijftigplussers verenigde zich in Wandelvoetbalclub OldStars en zij zoeken versterking. “Misschien kunnen we in de zomer een toernooi spelen. Lire la suite ⮕

Beveren domine les Francs Borains, le Lierse s'impose à 10 au Jong GenkBeveren, vainqueur 3-0 des Francs Borains, et le Lierse, victorieux 1-3 de Jong Genk, se sont imposés samedi dans le cadre de la 10e journée de la Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕