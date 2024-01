Nieuwe sociale blokken in Bredene

Slechts 2,39 procent van de sociale woningen is geschikt voor mensen met verminderde mobiliteit of rolstoelgebruikers, terwijl bijna de helft van de huurders ouder is dan 60. Een ouder koppel dat slecht ter been is, woont op de derde verdieping van een sociale woonblok. De lift is versleten en werkt soms niet. Er past ook geen rolstoel in. De verpleegster die dagelijks langskomt, kan met moeite manoeuvreren in de kleine woonruimte. In de badkamer en het toilet zijn er geen handgrepen.

Daardoor wordt zelfstandig wonen steeds moeilijker voor hen. Het zijn verhalen die Joy Verstichele, de coördinator van het Vlaams huurdersplatform, ­vaker hoort: Er zijn nauwelijks ­sociale woningen die voorzien zijn op de woonnoden van ouderen en mensen met een handicap





Vreemdgaan en geluk in relatiesIedereen die vreemdgaat is ongelukkig? Dat is een mythe, zegt de Duitse relatietherapeut en auteur Melanie Mittermaier. Ze spreekt uit ervaring. ‘Mijn man en ik doen ons best om monogaam te leven, maar als het niet lukt, praten we erover en vinden we een oplossing.’ Mittermaier is zelf 20 jaar getrouwd en heeft zich gespecialiseerd in vreemdgaan na een relatiecrisis. Intussen begeleidt ze al jaren koppels die het moeilijk hebben als gevolg van een affaire. ‘Het belangrijkste is dat mensen achteraf niet opnieuw het slachtoffer worden van Hollywood-romantiek en denken dat het hen nooit meer zal overkomen. Ze moeten er allebei rekening mee houden dat het weer kan gebeuren.’Niet per se. Zelfs in een gelukkige relatie kan iemand verliefd worden op een ander. Natuurlijk komt een affaire sneller als er een gebrek is aan seks of waardering in een relatie. Maar een professionele of persoonlijke crisis, zoals het overlijden van een ouder, kan ook leiden tot overspel

