Nieuwe onthullingen over de ware toedracht achter ‘Megxit’: “Harry en Meghan vormden een bedreiging voor konin

De getroebleerde verhoudingen tussen de Britse koninklijke familie en prins Harry en Meghan Markle zijn het gevolg van de stopzetting van een uitkering van de prins. Dat schrijft. Volgens het Britse maandblad draaide Harry’s vader Charles de geldkraan toe omdat hij de juridische stappen van zijn jongste zoon tegen Britse media beu was en omdat zijn familie overschaduwd werd door hen.

Er komen miljoenen binnen, maar wat met hun uitgaven? Zo onderhouden Harry en Meghan hun dure levensstijl Harry spande een rechtszaak aan met het oog op een schadevergoeding, omdat hij het doelwit zou zijn geweest van journalisten en privédetectives in dienst van uitgever News Group Newspapers. Deze zomer oordeelde een rechter dat hij het bedrijf kan vervolgen, maar dat hij in een rechtbank niet het element naar voren mag brengen dat er sprake zou zijn van een “geheime overeenkomst” tussen de koninklijke familie en de pers.

De kinderen horen bij de weinige winnaars, voor de rest kent het bittere sprookje van Harry en Meghan vooral verliezers

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

