Nieuwe gevechten in Oost-Congo: 'Opvangkampen met honderdduizenden mensen liggen nu op de frontlijn'

De nieuwe gevechten in de provincie Noord-Kivu waren al begin oktober begonnen, rond de steden Masisi en Sake, ten westen van Goma. Geleidelijk aan verplaatsten de vijandelijkheden zich naar het gebied ten noorden van de stad.

De voorbije dagen zijn de M23-rebellen volgens verschillende getuigenissen tot op 20 kilometer van de stad genaderd. Het Congolese leger had officieel een eenzijdig bestand afgekondigd met de M23. Maar in dienst van het leger vecht nu een patriottistische gewapende groep, de Wazalendo, tegen de M23.

Honderdduizenden burgers zijn uit angst voor het geweld afgezakt naar de nu al overbevolkte kampen ten noorden van Goma. "Er wordt geschat dat er nu 600.000 tot 800.000 vluchtelingen heel dicht bij Goma zijn verzameld. Die kampen liggen nu eigenlijk op de frontlijn", zegt de coördinator voor Centraal-Afrika van Artsen zonder Grenzen, Emmanuel Lampaert, vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa. headtopics.com

Lampaert kreeg maandag te horen van zijn teams in een van de kampen dat er niet alleen veel gewonden werden aangevoerd, maar dat er ook werd geschoten tot op enkele meters van hun gezondheidscentrum.Artsen zonder Grenzen trekt aan de alarmbel over de omstandigheden in de opvangkampen. Door de gevechten heeft het zelf 48 uur lang zijn activiteiten moeten staken. Ook het Wereldvoedselprogramma levert voorlopig geen voedsel meer.

"We hebben de afgelopen maanden al aan de alarmbel getrokken op verschillende niveaus, in Brussel, Genève en New York, om het op de agenda te laten staan. Het gaat dan over vrouwen, maar vooral ook over jonge adolescenten die overvallen worden wanneer ze brandhout moeten zoeken in de buurt en dan ten prooi vallen van verkrachters."De M23-rebellen zijn een oud zeer in de grensregio met Rwanda. headtopics.com

