Nieuwe bushaltes voorzien voor rolstoelgebruikers

Gemeenteraadslid Souleyman Harrouch (Meer dan Groen), zelf rolstoelgebruiker, kaartte de problematiek nog eens aan. “Momenteel worden er werken uitgevoerd in de Sportlaan. Daar ligt een druk gebruikte bushalte. Hopelijk kan deze straks ook door mensen die minder of niet mobiel zijn, gebruikt worden.”

Het stadsbestuur van Lokeren overweegt om in bepaalde straten ook eigen trajectcontroles in te voeren. Die zullen permanent de snelheid van de voertuigen meten. Er zijn al enkele trajectcontroles …De bouw van het nieuwe Durmebad gaat met rasse schreden vooruit. Het grote bad is al helemaal opgevuld, het kleine bad wordt nog afgewerkt. Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) en schepen …

Gil Van Moerzeke is blij dat fans van KSC Lokeren-Temse toch aanwezig mogen zijn op het Lisp: “Zij maken echt wel mee het verschil” De stad Lokeren past het uurschema aan waarin de openbare verlichting ’s nachts gedoofd blijft. Na de herfstvakantie wordt alles stelselmatig aangepast, waardoor het enkel nog tussen middernacht en …Tijdens de komende Allerheiligenperiode staan op diverse Lokerse begraafplaatsen of in kerken tal van muzikaal-poëtische herdenkingsmomenten geprogrammeerd. headtopics.com

Goed nieuws voor fietsers en voetgangers: slechte kasseistroken op verschillende plekken worden hersteld Studiebureau organiseert uitdagende ontwerpwedstrijd voor studenten: “Ze moeten voor het eerst een uitkijkpunt ontwerpen”

