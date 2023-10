Nieuwe braindrain bij Groen suggereert leegloop

Gisteren om 14:34Gisteren om 10:48Gisteren om 16:40Jobhoppen voor meer loon werkt... maar niet altijd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Lire la suite:

destandaard »

Kompass Klub mag toch open op nieuwe locatieDe Gentse Kompass Klub mag dan toch zijn deuren openen. De beslissing komt er een week nadat de populaire technoclub niet was kunnen opengaan door problemen met de vergunning. Lire la suite ⮕

Bogdan Vanden Berghe verkozen tot Groen-lijsttrekker AntwerpenBogdan Vanden Berghe wordt de Antwerpse lijsttrekker voor Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Hij is woensdagavond aangeduid door het ledencongres. Lire la suite ⮕

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕

Groen kiest Bogdan Vanden Berghe als uitdager van Antwerps burgemeester De WeverVolgens Vanden Berghe moet het in Antwerpen anders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit. Lire la suite ⮕

Bruno Fiesack en Helga Hoeymans trekken lijst Groen PlusIn 2024 zal de huidige partij Plus opkomen als Groen Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen van Wuustwezel. “Met deze keuze blijven wij ons richten op het verenigen van progressieve personen in Wuustwezel, met een open lijst”, melden Bruno en Helga. Lire la suite ⮕

Élections 2024 : le chef de file Groen Wouter De Vriendt ne se présentera plusLe chef de file des Verts, Wouter De Vriendt, ne briguera plus de siège électif lors des prochaines élections. L’actuel chef de groupe à la Chambre des représentants l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux jeudi. Lire la suite ⮕