Nieuwe borden tonen waar laadpalen staan langs de snelweg

In totaal vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zo’n 250 vooraankondigingsborden langs snelwegen.

Naast de toevoeging van het laadicoon worden de borden zelf ook vernieuwd met vaksteunwerk (aanduiding van onder meer benzinestations of snelwegrestaurants). Zowel de witte borden met zwarte belettering langs de snelwegen, als de blauwe borden bij de afritten naar de dienstenzones worden vervangen. Er komt ook ruimte om in de toekomst extra iconen toe te voegen.

In veel andere landen staan er al langer borden die laadstations aanduiden. Nu komen ze dus ook bij ons. Op het icoon is duidelijk een stekker te zien. Tegen 2025 wil minister Peeters elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen zien. Vandaag telt onze regio al meer dan 30.400 laadpunten en kan je op 64 locaties langs of in de buurt van snelwegen je wagen opladen. headtopics.com

“Als we willen dat meer mensen kiezen voor een zero-emissiewagen, moeten we de zekerheid bieden om altijd nabij te kunnen laden. We willen de laadperiode ook zo kort mogelijk houden, net zoals bij een klassieke tankbeurt. Daarom focussen we in onze laadpalenstrategie ook op ultrasnelladers, en dat langs de grote verkeersassen. Dat zijn heel krachtige opladers waarmee je wagen in ongeveer 5 minuten klaar is om verder te rijden”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De weken voor de vernieuwing van de borden starten vandaag, donderdag, in Limburg, West- en Oost-Vlaanderen. Antwerpen en Vlaams-Brabant volgen de komende weken. “Een kilometerheffing is onvermijdelijk”: waarom experten elektrische auto’s als dreiging zien voor de begroting headtopics.com

