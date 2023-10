Nieuwe boek van Vargas Llosa wordt zijn laatste

(Ik geef u mijn stilte) schrijft Vargas Llosa dat hij nog een essay over Sartre in petto heeft. ‘Als jongeman zag ik hem als mijn leermeester. Het wordt het laatste wat ik zal schrijven.’

Aan Spaanse media meldde hij eerder deze week dat hij zich niet genoeg tijd meer toedicht om een 21ste roman op te zetten en te voltooien. ‘Ik ben een optimist. Maar aan een roman besteed ik vier à vijf jaar en op mijn 87ste denk ik niet dat ik dat haal.’

Vargas Llosa leeft en werkt in Madrid. Hij wordt beschouwd als een van de toonaangevende Latijns-Amerikaanse schrijvers en denkers. headtopics.com

