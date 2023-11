Nieuwe auto's moeten vanaf juli 2024 uitgerust zijn met een systeem dat luid alarm slaat wanneer de chauffeur niet naar de weg kijkt

Nieuwe auto’s moeten vanaf juli 2024 uitgerust zijn met een systeem dat luid alarm slaat wanneer de chauffeur gedurende enkele seconden niet naar de weg kijkt.VAB-autojournalist Gert Verhoeven reed al met een wagen waarin dit zogeheten ADDW-systeem zit ingebouwd. “Het systeem registreert het blikveld van de chauffeur, via een klein cameraatje op de stuurkolom.

Kijk je te lang naar je navigatiesysteem, of naar de telefoon in je hand, of naar elders – en dus niet naar de weg –, dan detecteert de software dat en weerklinkt er een fel alarmsignaal. Of – afhankelijk van het merk van auto – licht ook het dashboard bijvoorbeeld plots in het rood op. Bedoeling? Dat je als chauffeur je aandacht opnieuw bij de weg houdt.” Concreet moeten autoconstructeurs het systeem voorzien op alle nieuwe modellen die ze vanaf 7 juli 2024 op de markt brengen. Twee jaar later moet het standaard zijn ingebouwd op elke nieuwe auto die de showroom verlaa

