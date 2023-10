Nieuw opstarttraject diabetes goedgekeurd door regering: “We zetten een nieuwe stap”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Céline Dion bezorgt Nieuw-Zeelanders slapeloze nachtenInwoners van het stadje Porirua in Nieuw-Zeeland, de buurt van Wellington, zijn het beu om tot in de vroege uurtjes wakker gehouden te worden, vaak op de tonen van Céline Dion.

Volvo Gent gaat nieuw elektrisch model bouwenDe Volvo-fabriek in Gent zal vanaf 2025 de EX30 bouwen. Die wagen moet één van Volvo's succesnummers worden.

Boer Thomas (30) vervangt verliefde Manuel in nieuw seizoen 'Boer zkt Vrouw'In juni stelde Dina Tersago de zes boeren en één boerin voor die op zoek gaan naar liefde in het nieuwe seizoen van 'Boer zkt Vrouw'. De Oost-Vlaamse Manuel (35) leerde sindsdien zonder Dina's hulp iemand kennen met wie hij een toekomst ziet. Hij laat zich vervangen door melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae (30) uit het West-Vlaamse Vleteren.

Volvo Gent mag nieuw paradepaardje EX30 bouwen: wat betekent dat voor auto-industrie en werkgelegenheid in onsVolvo zal vanaf 2025 zijn nieuwe paradepaardje de EX30, een compacte elektrische SUV, deels in ons land bouwen. Dat is goed nieuws voor Volvo Gent en voor ons land. Zeker na de mokerslag die Audi Vorst eerder deze maand kreeg.

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender.