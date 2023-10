Nieuw olielek uit vastgelopen veerboot voor Zweedse kust

De veerboot Marco Polo kwam op 22 oktober vast te zitten voor de kust van Hörvik in het zuiden van Zweden. De 75 passagiers werden snel geëvacueerd maar er lekte wel brandstof uit het schip. Die dreef af naar de kust.

Zondag is het schip door de wind losgeraakt, afgedreven en vervolgens opnieuw vastgelopen. Een deel van de crew die nog aan boord was gebleven, is daar uit veiligheidsoverwegingen weggehaald. Er is opnieuw olie uit het schip gelekt, bevestigde de kustwacht aan de Zweedse omroep SVT. De omvang van het nieuwe lek is nog onduidelijk.

Er zou intussen wel al zowat 25.000 liter olie opgevangen zijn. Volgens de rederij was zaterdag begonnen met het overpompen van olie uit een beschadigde tank naar een intacte tank. Het is niet duidelijk of het nieuwe incident van zondag die operatie in het gedrang bracht. headtopics.com

