Nieuw digibankpunt geopend in Mechelen-Zuid

In Lokaal Dienstencentrum Den Abeel in Mechelen-Zuid werd woensdag het nieuwste digibankpunt geopend. Bij zo’n digibankpunt kunnen mensen terecht als ze vragen hebben over computers, gsm’s of digitale toepassingen. “Het gebeurt zelden dat we iemand niet kunnen helpen”, zegt vrijwilliger Pol.Precies een jaar geleden openden in het Sociaal Huis en het Huis van de Mechelaar de eerste twee digibankpunten. Inmiddels groeide het initiatief snel en openden er al elf van dergelijke punten.

Tegen de zomer moeten dat er zelfs achttien zijn. Het nieuwste digibankpunt bevindt zich in LDC Den Abeel in de Jozef Verbertstraat. Iedere vrijdag zal je er tussen 10 en 12 uur terecht kunnen voor vragen en moeilijkheden met de computer of smartphone. “Haast alles verloopt tegenwoordig digitaal”, zegt schepen van Slimme Stad Rina Rabau Nkandu (Voor Mechelen

