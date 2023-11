Niet-Antwerpenaars krijgen sociaal tarief voor lage-emissiezone: “We drongen aan op deze ingreep”

“We hebben vanuit Antwerpen steeds aangedrongen op deze milderende maatregelen”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Leefmilieu.De Vlaamse Regering voert een aantal aanpassingen door op de toegangsvoorwaarden voor de LEZ’s in Antwerpen en Gent. Deze beslissing gaat in vanaf 27 april volgend jaar. Zo krijgen mantelzorgers een vrijstelling om de LEZ binnen te rijden.

“Wij hebben vanuit Antwerpen steeds aangedrongen op milderende maatregelen”, zegt schepen Meeuws. “Ik ben dan ook blij dat onder meer mantelzorgers een vrijstelling krijgen en mensen die van buiten Antwerpen komen ook recht hebben op een sociaal tarief. Zo maken we onze LEZ nog socialer.”Minder goed nieuws is er voor de eigenaars van oldtimers die ouder dan 40 jaar zijn. Zij krijgen geen onbeperkte toegang meer tot de LEZ.

Met dit in het achterhoofd is het misschien wel gek dat er in 2024 een beperkte versoepeling komt? “Dit gaat echt niet leiden tot opmerkelijk meer vervuilende wagen in de Antwerpse LEZ”, zegt Meeuws. headtopics.com

