Nicolas Colsaerts débute le Masters du Qatar à la 31e place

Colsaerts a rendu une carte de 70, deux sous le par, après trois birdies et un bogey.

Il compte cinq coups de retard sur l'Ecossais Scott Jamieson, auteur de sept birdies, et du Néo-Zélandais Daniel Hillier, qui a réussi cinq birdies et un eagle. Le tournoi a été interrompu jeudi après une tempête de sable et un orage. Plusieurs joueurs ont dû terminer leur premier tour vendredi matin.

